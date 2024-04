Aktienkurs im Fokus

freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Mittag fester

12.04.24 12:05 Uhr

Die Aktie von freenet zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 26,70 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 26,70 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 26,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,54 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 70.056 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.04.2024 bei 26,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,88 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,00 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 30,65 EUR. freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 637,80 EUR, gegenüber 667,70 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,48 Prozent präsentiert. Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte freenet am 15.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 30.04.2025 präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,38 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur freenet-Aktie TecDAX aktuell: TecDAX fällt letztendlich Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Verluste Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag

