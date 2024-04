freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Freitagnachmittag ins Plus

So entwickelt sich freenet

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 26,76 EUR zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 26,76 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,82 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 147.021 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,82 EUR erreichte der Titel am 12.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 0,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Mit Abgaben von 21,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,77 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,00 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,65 EUR je freenet-Aktie aus.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 637,80 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 667,70 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.04.2025 dürfte freenet die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

