freenet Aktie News: freenet tendiert am Vormittag fester

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von freenet. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 26,50 EUR nach oben.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 26,50 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,56 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,54 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 10.017 Aktien.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,74 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,91 Prozent. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,00 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,65 EUR aus.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 667,70 EUR erwirtschaftet worden.

freenet wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.04.2025.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX fällt letztendlich

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Verluste

Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag