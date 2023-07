freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Blick auf freenet-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von freenet. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 22,92 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 22,92 EUR. Bei 23,02 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.429 freenet-Aktien.

Am 15.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,46 EUR an. 15,45 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 18,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 28,07 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 03.05.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,58 Prozent auf 637,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.08.2023 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 07.08.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je freenet-Aktie.

