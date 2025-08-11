freenet Aktie News: freenet reagiert am Dienstagmittag positiv

Kursverlauf

Die Aktie von freenet zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 28,14 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 28,14 EUR zu. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 28,26 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 28,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 46.669 freenet-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 37,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 33,48 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2024 (24,86 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,66 Prozent.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,66 EUR je freenet-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 06.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 608,70 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,46 EUR je freenet-Aktie.

