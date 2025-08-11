freenet Aktie News: freenet am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 28,26 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,26 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,12 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 10.687 Aktien.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,86 EUR ab. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 13,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,09 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,66 EUR.

Am 06.08.2025 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 559,00 Mio. EUR umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2025 2,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

