freenet Aktie News: freenet zieht am Mittag an

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von freenet. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 22,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 22,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 35.874 freenet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,76 Prozent. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,43 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 28,77 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 637,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,58 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2024 erwartet.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in freenet eingebracht

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in freenet abgeworfen

So schätzen Analysten die freenet-Aktie ein