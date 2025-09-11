DAX23.638 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.183 -0,2%Euro1,1717 -0,2%Öl66,33 ±0,0%Gold3.642 +0,2%
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend höher -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
Aktienkurs im Fokus

freenet Aktie News: freenet am Freitagvormittag auf grünem Terrain

12.09.25 09:28 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von freenet gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 27,76 EUR zu.

Um 09:01 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 27,76 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,86 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.793 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 6,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,79 EUR für die freenet-Aktie.

freenet gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 608,70 Mio. EUR im Vergleich zu 559,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,43 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu freenet AG

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
02.06.2025freenet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG
12.08.2022freenet SellUBS AG

