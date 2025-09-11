freenet Aktie News: freenet am Freitagvormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von freenet gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 27,76 EUR zu.
Um 09:01 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 27,76 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,86 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.793 freenet-Aktien den Besitzer.
Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 6,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,79 EUR für die freenet-Aktie.
freenet gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 608,70 Mio. EUR im Vergleich zu 559,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,43 EUR je Aktie aus.
Nachrichten zu freenet AG
Analysen zu freenet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|26.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.2025
|freenet Hold
|Warburg Research
|02.06.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.2022
|freenet Sell
|UBS AG
|12.08.2022
|freenet Sell
|UBS AG
