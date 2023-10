freenet Aktie News: freenet am Donnerstagmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 23,06 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,3 Prozent auf 23,06 EUR ab. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,90 EUR nach. Mit einem Wert von 23,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 33.294 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,46 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,74 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 18,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 23,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 29,40 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 04.05.2023. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 637,80 EUR – eine Minderung von 5,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 675,50 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte freenet am 09.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von freenet rechnen Experten am 08.11.2024.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Mittag