freenet Aktie News: freenet am Donnerstagvormittag gefragt

12.10.23 09:22 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 23,16 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere um 09:05 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 23,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 2.743 Stück. Am 15.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 12,47 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,62 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,40 EUR für die freenet-Aktie aus. Am 04.05.2023 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 675,50 EUR erwirtschaftet worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 08.11.2024. Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur freenet-Aktie Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Mittag

