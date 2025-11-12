freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittwochmittag fester

freenet im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von freenet. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die freenet-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 27,92 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 27,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 41.305 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 37,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,53 Prozent. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,48 EUR für die freenet-Aktie.

freenet ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 615,00 Mio. EUR im Vergleich zu 618,50 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,45 EUR je freenet-Aktie.

