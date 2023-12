freenet Aktie News: freenet tendiert am Vormittag um Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die freenet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 25,46 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 25,46 EUR. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 25,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,44 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,52 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.138 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2023 bei 26,46 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 3,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,66 EUR.

Am 04.05.2023 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 637,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 675,50 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,66 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

