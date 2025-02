freenet Aktie News: freenet gibt am Donnerstagmittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 30,60 EUR.

Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 30,60 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,44 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 59.257 freenet-Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 30,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 0,98 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,78 EUR. Dieser Wert wurde am 17.05.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,56 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,77 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,91 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,30 EUR für die freenet-Aktie.

Am 07.11.2024 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 618,50 Mio. EUR, gegenüber 668,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,52 Prozent präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,32 EUR je Aktie aus.

