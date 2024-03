freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 25,62 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:02 Uhr 0,4 Prozent auf 25,62 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 25,68 EUR. Bei 25,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.536 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 26,52 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 3,51 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 18,50 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,85 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,68 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,76 EUR.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,48 Prozent auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 667,70 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte freenet am 16.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von freenet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je freenet-Aktie.

