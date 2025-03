freenet Aktie News: freenet am Mittag ohne große Veränderung

Heute um 18 Uhr live: Mit Optionen gegen den Crash absichern - so geht's ganz konkret

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX letztendlich tief im Minus

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt den Handel weit im Plus

freenet Aktie News: freenet am Mittag mit Kursplus

freenet-Aktie im Plus: freenet erreicht eigene Prognosen

freenet Aktie News: freenet am Mittwochvormittag verlustreich

freenet Aktie News: freenet am Mittwochnachmittag leichter

VWAP, WL Bars und SuperFive ... ein starkes Trio mit Wim Lievens Live in Zürich (kein Webinar!)

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone

Optimismus in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Schwacher Handel: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels in Rot

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt zum Start

IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Telefonica von vor 10 Jahren bedeutet

Nokia Secures Deal with Vodafone Idea To Enhance India's IP Backhaul Network

TecDAX-Handel aktuell: So steht der TecDAX aktuell

Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen

Heute im Fokus

Goldman Sachs macht aus den "Magnificent 7" die "Maleficent 7". Morgan Stanley-Analyst sieht bei der Apple-Aktie weniger Potenzial. Adobe gibt trotz Gewinnverdopplung nur mittelmäßige Prognose. GRENKE strebt mehr Gewinn in 2025 an. Warburg und KKR haben bei Ringen um Gerresheimer offenbar die Nase vorne. Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt stabil. LVMH ernennt Bernard Arnaults Sohn zum CEO der Marke Loro Piana.