freenet Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von freenet

Kursverlauf

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 34,18 EUR abwärts.

Die freenet-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 34,18 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 33,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 38.241 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,00 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 22,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,35 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,07 EUR, nach 1,77 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 34,39 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 07.11.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 618,50 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 688,50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2025 2,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen nachmittags zu

TecDAX-Handel aktuell: mittags Gewinne im TecDAX