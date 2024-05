freenet Aktie News: freenet steigt am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von freenet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 23,98 EUR zu.

Um 15:50 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 23,98 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 24,00 EUR. Bei 23,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 128.336 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,42 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2023 Kursverluste bis auf 20,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,93 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2023 mit 1,77 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 30,28 EUR.

freenet veröffentlichte am 28.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 688,50 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,95 Prozent gesteigert.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von freenet rechnen Experten am 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX zum Ende des Freitagshandels im Plus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX legt nachmittags zu

TecDAX aktuell: So steht der TecDAX aktuell