freenet Aktie News: freenet gewinnt am Vormittag

Die Aktie von freenet gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 23,84 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere um 09:07 Uhr 0,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 23,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.182 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 13,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Abschläge von 12,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,77 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,28 EUR für die freenet-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 28.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 688,50 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 637,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 07.08.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

