freenet Aktie News: freenet am Donnerstagvormittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung

Die Aktie von freenet zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die freenet-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,02 EUR.

Die freenet-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 23,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 23,08 EUR. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 22,98 EUR. Bei 22,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 5.098 Stück.

Am 15.05.2023 markierte das Papier bei 26,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 14,94 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,07 EUR.

freenet ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,58 Prozent auf 637,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 04.08.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 07.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 EUR je freenet-Aktie belaufen.

