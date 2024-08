freenet Aktie News: Anleger greifen bei freenet am Nachmittag zu

So bewegt sich freenet

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 25,30 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 25,30 EUR zu. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 25,36 EUR zu. Bei 25,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 128.783 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,26 EUR ab. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 19,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,77 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,96 EUR an.

Am 07.08.2024 hat freenet die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 632,10 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 07.11.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Minus

XETRA-Handel TecDAX zeigt sich leichter