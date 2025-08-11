freenet Aktie News: freenet am Mittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von freenet zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 28,12 EUR.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 28,12 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 28,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.989 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,57 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Wert wurde am 14.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 10,88 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 33,66 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 06.08.2025. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 559,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,45 EUR je freenet-Aktie.

