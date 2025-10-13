freenet Aktie News: freenet tendiert am Montagnachmittag südwärts

freenet im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 26,88 EUR.

Um 15:48 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 26,88 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,82 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 97.624 freenet-Aktien.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 3,27 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,08 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,60 EUR je freenet-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte freenet einen Umsatz von 559,00 Mio. EUR eingefahren.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,52 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

