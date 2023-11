freenet Aktie News: freenet steigt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von freenet gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 25,30 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 25,30 EUR. Bei 25,38 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 137.352 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 4,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,36 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,48 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,47 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 04.05.2023 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 637,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,58 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte freenet am 01.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

