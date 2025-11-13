DAX24.065 -1,3%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas23.003 -1,7%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,13 +0,7%Gold4.210 +0,3%
freenet im Blick

freenet Aktie News: freenet gewinnt am Donnerstagnachmittag

13.11.25 16:08 Uhr
freenet Aktie News: freenet gewinnt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 27,98 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 28,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 27,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 171.121 freenet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 25,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Abschläge von 7,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,85 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,48 EUR.

freenet veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 615,00 Mio. EUR, gegenüber 618,50 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,57 Prozent präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

