freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Vormittag ins Minus

Heute im Fokus

Inflationsdaten im Blick: DAX an Nulllinie -- Asiens Börsen freundlich -- Ex-FTX-Chef Sam Bankman-Fried festgenommen -- Oracle mit Umsatzsprung -- Deutsche Bank, Uniper, Allianz im Fokus

Nach US-Embargo: China will wohl heimische Chip-Fertigung ausbauen. Generali rechnet nicht mit großen Auswirkungen von neuen Bilanzierungsregeln. Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen mit Erholungstendenzen. Lufthansa-Tochter Swiss legt sich neue Langstreckenjets zu. Evonik-Chef rechnet mit weiter steigenden Kosten. Uniper soll Geschäft in den Niederlanden abgeben. Zürcher Flughafen freut sich über weiterhin steigendes Passagieraufkommen.