freenet Aktie News: freenet am Mittwochmittag tiefer

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 25,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:45 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 25,34 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 25,30 EUR. Bei 25,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 64.450 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2023 bei 26,46 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 4,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.12.2022 bei 19,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 23,60 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,66 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte freenet am 04.05.2023 vor. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 637,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,58 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte freenet am 29.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von freenet rechnen Experten am 27.02.2025.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 10 Jahren verdient

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter