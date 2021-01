freenet-Aktie aktuell: freenet fällt

Werbung

DAX schafft Sprung auf 14.000 Punkte -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eröffnet -- Tesla-Rückrufaktion -- Renault, Bayer, Affirm-IPO, Drägerwerk im Fokus

OMV fördert wieder mehr Öl und Gas. Shop Apotheke will 200 Millionen Euro am Anleihemarkt einsammeln. Allianz will Kundenmilliarden bis 2025 klimafreundlicher anlegen. Offenbar neues Corona-Hilfspaket in den USA im Volumen von 2 Billionen Dollar. PayPal erwirbt Bezahldienst GoPay in China komplett. Alphabet-Chef - Hunderte Videos seit Sturm auf Kapitol entfernt. Citigroup bündelt Vermögensverwaltung in einer Einheit.