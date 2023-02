freenet Aktie News: freenet am Dienstagvormittag stärker

Um 09:22 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 23,02 EUR zu. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,03 EUR an. Bei 22,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 10.013 freenet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,86 EUR erreichte der Titel am 29.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 14,30 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,62 EUR ab. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 23,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,16 EUR für die freenet-Aktie.

Am 25.03.2022 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.03.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2021 1,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

freenet-Aktie: Experten empfehlen freenet im Dezember mehrheitlich zum Kauf

Experten sehen bei freenet-Aktie Potenzial

freenet-Aktie fester: freenet zeigt sich zuversichtlich fürs Gesamtjahr

Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet AG

Bildquellen: freenet