freenet Aktie News: freenet zieht am Mittwochmittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von freenet. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 23,96 EUR.

Das Papier von freenet konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 23,96 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 23,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,70 EUR. Bisher wurden heute 71.153 freenet-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,52 EUR erreichte der Titel am 23.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 9,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,68 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,78 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,66 EUR an.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

freenet wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

