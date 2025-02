freenet Aktie News: freenet am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 29,54 EUR abwärts.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 29,54 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 29,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 240.876 freenet-Aktien.

Bei 30,90 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 4,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.05.2024 (22,78 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,88 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,91 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,49 EUR je freenet-Aktie an.

Am 07.11.2024 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 618,50 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 668,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

