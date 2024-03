freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittag um Nulllinie

So bewegt sich freenet

Die Aktie von freenet hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die freenet-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,20 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 25,20 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,36 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 25,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,30 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 31.169 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.01.2024 auf bis zu 26,52 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 4,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,68 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,85 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,76 EUR.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 EUR – das entspricht einem Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 667,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von freenet rechnen Experten am 30.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,89 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

