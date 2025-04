freenet Aktie News: freenet am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von freenet gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 34,34 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 34,34 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,54 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,00 EUR. Zuletzt wechselten 44.952 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 26.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,84 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 4,37 Prozent Luft nach oben. Bei 22,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,97 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,08 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,45 EUR an.

freenet ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,95 Prozent auf 661,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 688,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,63 EUR je Aktie belaufen.

