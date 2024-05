freenet Aktie News: freenet zieht am Dienstagmittag an

Kurs der freenet

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 24,06 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 24,06 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,22 EUR zu. Bei 24,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 69.167 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,42 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 13,97 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2023 Kursverluste bis auf 20,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 13,22 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,28 EUR an.

freenet ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 688,50 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 637,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte freenet am 15.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2024 2,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

