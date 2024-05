freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag stabil

So bewegt sich freenet

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 23,98 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 23,98 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,22 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 23,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 154.255 freenet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.04.2024 auf bis zu 27,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,93 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,33 EUR für die freenet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte freenet am 28.02.2024 vor. Das EPS lag bei 0,41 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 688,50 Mio. EUR – ein Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 15.05.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,32 EUR je Aktie.

