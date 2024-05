freenet Aktie News: freenet am Dienstagvormittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 09:05 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 24,14 EUR zu. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,22 EUR aus. Mit einem Wert von 24,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 11.338 Aktien.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,59 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,28 EUR für die freenet-Aktie.

Am 28.02.2024 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 688,50 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte freenet einen Umsatz von 637,80 Mio. EUR eingefahren.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von freenet rechnen Experten am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,32 EUR im Jahr 2024 aus.

