freenet Aktie News: freenet gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

So entwickelt sich freenet

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 21,74 EUR.

Das Papier von freenet legte um 15:43 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 21,74 EUR. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 61.933 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2023 bei 26,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (18,62 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,57 EUR aus.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 EUR – das entspricht einem Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte freenet am 10.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 08.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2021 1,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet verloren

freenet-Aktie mit Verlusten: freenet bestätigt nach leichtem Wachstum Jahresprognose

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet verdient