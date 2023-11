Fokus auf Aktienkurs

freenet Aktie News: freenet am Nachmittag auf grünem Terrain

14.11.23 16:08 Uhr

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 25,50 EUR.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 25,50 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 25,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,48 EUR. Bisher wurden heute 86.596 freenet-Aktien gehandelt. Bei 26,46 EUR markierte der Titel am 15.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 3,63 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,36 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 24,08 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 29,47 EUR. Am 04.05.2023 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 637,80 EUR – eine Minderung von 5,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 675,50 EUR eingefahren. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.03.2024 erwartet. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 1,66 EUR im Jahr 2021 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur freenet-Aktie Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Verluste Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX gibt am Freitagnachmittag nach Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Abschläge

Bildquellen: freenet