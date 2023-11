freenet Aktie News: freenet am Vormittag nahezu unverändert

freenet im Blick

Die Aktie von freenet hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die freenet-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,40 EUR.

Die freenet-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,40 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,50 EUR aus. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,40 EUR nach. Bei 25,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3.444 freenet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,36 EUR am 16.12.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 23,78 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,47 EUR.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 637,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 675,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Die freenet-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.03.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 1,66 EUR im Jahr 2021 aus.

