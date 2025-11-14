freenet Aktie News: freenet am Freitagmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von freenet gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 27,94 EUR.
Um 11:46 Uhr fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 27,94 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,90 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,00 EUR. Bisher wurden heute 49.682 freenet-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,43 Prozent. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 6,94 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,48 EUR je freenet-Aktie aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 05.11.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 618,50 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 615,00 Mio. EUR.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,45 EUR im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.2025
|freenet Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.2022
|freenet Sell
|UBS AG
