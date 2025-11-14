DAX23.704 -1,4%Est505.656 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1614 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.151 -0,5%
Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Blick auf Aktienkurs

freenet Aktie News: freenet am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

14.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von freenet gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 27,94 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,92 EUR -0,18 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:46 Uhr fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 27,94 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,90 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,00 EUR. Bisher wurden heute 49.682 freenet-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,43 Prozent. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 6,94 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,48 EUR je freenet-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 05.11.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 618,50 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 615,00 Mio. EUR.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,45 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor 10 Jahren eingebracht

freenet-Aktie im Plus: Höherer Quartalsgewinn

Aktien von freenet und mobilezone dennoch leichter: Bundeskartellamt erlaubt Übernahme

Nachrichten zu freenet AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025freenet KaufenDZ BANK
06.11.2025freenet NeutralUBS AG
06.11.2025freenet BuyWarburg Research
06.11.2025freenet OutperformBernstein Research
10.10.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025freenet KaufenDZ BANK
06.11.2025freenet BuyWarburg Research
06.11.2025freenet OutperformBernstein Research
10.10.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.11.2025freenet NeutralUBS AG
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG

