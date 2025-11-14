freenet Aktie News: freenet am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich freenet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von freenet. Zuletzt fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 27,82 EUR ab.

Das Papier von freenet befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 27,82 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 27,74 EUR. Bei 28,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 96.663 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei 37,56 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 35,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 6,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,09 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 33,48 EUR.

freenet gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 615,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 618,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,57 Prozent verringert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor 10 Jahren eingebracht

freenet-Aktie im Plus: Höherer Quartalsgewinn

Aktien von freenet und mobilezone dennoch leichter: Bundeskartellamt erlaubt Übernahme