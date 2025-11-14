DAX23.844 -0,8%Est505.690 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.301 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl64,02 +1,4%Gold4.171 ±-0,0%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Login
Kursverlauf

freenet Aktie News: freenet am Freitagvormittag verlustreich

14.11.25 09:22 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Freitagvormittag verlustreich

Die Aktie von freenet gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 28,02 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,92 EUR -0,18 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 28,02 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 27,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.503 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 34,05 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 7,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,48 EUR je freenet-Aktie an.

freenet gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 615,00 Mio. EUR im Vergleich zu 618,50 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2025 2,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

