freenet Aktie News: freenet verteuert sich am Mittag

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 24,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,02 EUR. Mit einem Wert von 23,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 41.324 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,52 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,50 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 13,00 Prozent Luft nach unten.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,68 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,66 EUR.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von freenet rechnen Experten am 27.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,89 EUR je freenet-Aktie belaufen.

