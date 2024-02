freenet Aktie News: freenet tendiert am Donnerstagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 23,92 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 23,92 EUR zu. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,92 EUR an. Mit einem Wert von 23,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.686 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,52 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2023 Kursverluste bis auf 20,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 12,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,68 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,66 EUR je freenet-Aktie aus.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte freenet am 28.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 27.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 1,89 EUR im Jahr 2023 aus.

