freenet Aktie News: freenet gewinnt am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von freenet zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 25,12 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 25,12 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 25,12 EUR. Bei 25,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 7.341 Stück.

Am 23.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,52 EUR an. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 5,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,88 Prozent.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,68 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,85 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,76 EUR für die freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 637,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 667,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 30.04.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 1,89 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Donnerstagshandel in Frankfurt: Das macht der TecDAX aktuell

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX notiert am Mittag im Minus