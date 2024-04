freenet Aktie News: freenet behauptet sich am Montagmittag

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 26,52 EUR.

Die freenet-Aktie wies um 11:46 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 26,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 26,62 EUR. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 26,36 EUR ein. Bei 26,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58.398 freenet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.04.2024 auf bis zu 26,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,13 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2023 Kursverluste bis auf 20,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,77 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,00 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,65 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 667,70 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 30.04.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

