freenet Aktie News: freenet verbilligt sich am Montagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 26,44 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 26,44 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 26,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.598 freenet-Aktien.

Bei 26,82 EUR erreichte der Titel am 12.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 20,88 EUR fiel das Papier am 05.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 26,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,00 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,65 EUR an.

freenet veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde auf 637,80 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 667,70 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte freenet am 15.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.04.2025.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

