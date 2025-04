freenet Aktie News: Anleger greifen bei freenet am Dienstagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 34,90 EUR zu.

Um 15:51 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 34,90 EUR. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 80.235 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 35,84 EUR. 2,69 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,78 EUR ab. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 53,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,97 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,08 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,45 EUR für die freenet-Aktie.

freenet ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,95 Prozent auf 661,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 688,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,63 EUR fest.

