freenet Aktie News: freenet reagiert am Dienstagvormittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von freenet. Zuletzt ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 34,80 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 34,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 34,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.905 freenet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,84 EUR) erklomm das Papier am 26.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 2,99 Prozent wieder erreichen. Am 17.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,78 EUR. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 52,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,97 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,08 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 34,45 EUR.

Am 04.03.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 661,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 688,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

