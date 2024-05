freenet Aktie News: freenet wird am Mittwochmittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 23,88 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,5 Prozent auf 23,88 EUR. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,84 EUR aus. Mit einem Wert von 24,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 143.255 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 14,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 30,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 28.02.2024. Es stand ein EPS von 0,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 688,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 637,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte freenet die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,32 EUR je freenet-Aktie belaufen.

