freenet Aktie News: freenet am Donnerstagnachmittag stärker

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 34,32 EUR zu.

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 34,32 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 34,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 101.969 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 8,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 22,78 EUR fiel das Papier am 17.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,62 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,76 EUR.

Am 04.03.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 661,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 688,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

